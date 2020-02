L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza la 26a giornata del girone I di Serie D. Il primo derby è in programma a Messina dove l’Acr cercherà di fermare la corsa del Licata. Il secondo, invece, mette di fronte l’Acireale ed il Messina Fc. I granata di casa vengono da una sconfitta per 1-0 patita a Ragusa contro il Marina in un classico incontro nel quale chi è più avanti in classifica non per forza ha la meglio su chi lotta per la salvezza. Gare fondamentali in ottica salvezza, invece, saranno quelle che andranno a disputare il Marsala ed il Marina di Ragusa rispettivamente sui campi della Palmese e del San Tommaso. I lilibetani hanno disperatamente bisogno dei tre punti per diversi motivi. Non ultimo allontanarsi dalla zona retrocessione diretta, che dista soltanto tre lunghezze e, magari, infliggere il colpo decisivo alle speranze della Palmese che chiude la classifica con 11 punti, esattamente la metà di quelli ottenuti fino ad ora dal Marsala. La salvezza diretta ad oggi appare difficile da raggiungere, essendo il Castrovillari a 9 punti di distacco, però, ci sono ancora 9 partite da giocare e, pertanto, le possibilità di una rimonta, anche se ridotte, sono ancora presenti. Il Marina di Ragusa, invece, sarà ospite del San Tommaso in un altro incontro molto delicato. Sfida dal sapore particolare, con vista sempre sui play-off per il Troina. La squadra ennese, infatti, ospita la Cittanovese e ricevendo i calabresi andrà alla ricerca del terzo successo consecutivo dopo quelli ottenuti contro il Marina di Ragusa ed il Marsala in trasferta. Infine, è ostico l’impegno del Biancavilla. Gli etnei, infatti, dovranno far visita al Giugliano, formazione impegnata nella lotta per i play-off, mentre il Biancavilla è alla ricerca dei punti necessari per poter festeggiare la salvezza in anticipo rispetto alla fine della stagione.