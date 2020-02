L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Nola. Al «Barbera» si giocherà regolarmente col pubblico sugli spalti e il vicepresidente Di Piazza, dai propri canali social, sprona la tifoseria rosanero a prendere posto allo stadio per dare una mano agli uomini di Pergolizzi in vista della sfida di domani: «Riprendiamo la corsa verso la C – scrive l’imprenditore italoamericano – un calcio al Corona. Tutti allo stadio», con evidente riferimento al virus per il quale sono già state sospese diverse partite in Serie D (tutte quelle dei gironi A, B, C e D). Chi vorrà, potrà seguirla dal vivo domani alle 15: i biglietti sono ancora in vendita presso le rivendite Vivaticket, sul sito www.vivaticket.it, al bar dello stadio (aperto dalle 9.30 alle 18.30) e, soltanto domani, anche presso la biglietteria del «Barbera», dalle 9 alle 12. Per chi vorrà seguire invece la partita da casa, anche per questa settimana sarà possibile acquistare l’evento in streaming sulla piattaforma Live Now, oltre che su Eleven Sports. Il nuovo canale aveva fatto il proprio esordio domenica scorsa per Licata-Palermo e fornirà la diretta della partita anche per la sfida della prossima giornata. Non è richiesto abbonamento, costo della singola partita è di 2,99 euro.