L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza il cammino promozione del Palermo. L’obiettivo finale dista al massimo 21 punti. Sette vittorie con nove partite da giocare, nulla di realmente semplice, ma anche la consapevolezza di potersi permettere ancora un passo falso. Anche perché, dall’altro lato, per scalfire queste certezze servirebbe un rendimento da record del Savoia. Adesso il Palermo ha tra le mani la chance di reagire subito e può iniziare da qui l’ultimo tratto del percorso che deve avere un solo traguardo: quello della Serie C. I 60 punti raccolti finora sono perfettamente in linea con quelli ottenuti da chi, negli anni passati, ha vinto il torneo in carrozza, ma gli uomini di Pergolizzi possono cercare di ridurre i tempi per chiudere in fretta questa corsa al ritorno tra i professionisti. Nola e Corigliano, ovvero le prossime due gare di campionato, rappresentano due occasioni enormi per portare a casa i primi sei punti. Poi il calendario smetterà di essere un alleato, ma la posizione dei rosa è di assoluto vantaggio. Per non intaccare la tabella è fondamentale tenere vivo il +7 dai campani.