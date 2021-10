L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli infortunati in casa Palermo e sulla ripresa del lavoro in vista del Foggia.

Si torna a lavorare al Cus, dopo il giorno di riposo concesso da Filippi al rientro da Castellammare di Stabia. Il Palermo ha ripreso ieri gli allenamenti e lo ha fatto senza quattro elementi, alle prese tra palestra e lavoro differenziato. Accardi e Almici hanno svolto una seduta personalizzata, seguiti dal preparatore atletico, mentre Silipo e Valente non hanno lavorato col gruppo. I due, reduci dalle fatiche del match con la Juve Stabia, verranno monitorati nuovamente in giornata.

Accardi è alle prese con un’infiammazione del tendine d’Achille, mentre Almici dovrà restare fuori almeno altri sette giorni per recuperare dalla distrazione alla coscia. Col palermitano infortunato e con Buttaro squalificato, le alternative per la difesa non sono molte.