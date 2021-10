L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mistero Marong in casa Palermo.

Unico calciatore in scadenza nel 2022 a cui è stato rinnovato il contratto. Incedibile all’ultimo giorno di mercato. Titolare indiscusso nel pre-campionato. Poi è arrivato il momento di scendere in campo e, a quel punto, Filippi ha preso delle decisioni chiare e inequivocabili.

Nel Palermo costretto a ridisegnare la propria difesa di settimana in settimana, Marong non riesce a ritagliarsi uno spazio. Il tecnico rosanero, dopo averlo schierato sempre dal primo minuto nelle amichevoli estive e nella prima uscita stagionale in Coppa col Picerno, ha relegato il gambiano in panchina. Non solo: di fatto il difensore classe 2000 è finito in fondo alle gerarchie dell’allenatore, che ha preferito finora provare altre soluzioni.