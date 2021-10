L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla capienza del “Barbera”.

Il «Barbera» si prepara a riaprire i portoni con l‘imminente ritorno in zona bianca. L’annuncio dell’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza, che ha anticipato l’allentamento delle misure per la Sicilia, è una notizia positiva anche per il Palermo, pronto a riabbracciare il proprio pubblico allo stadio.

Un ritorno che sarà graduale, ma veloce. «Il provvedimento di conversione della fascia di competenza sarà immediato e si attende che produca i suoi effetti già da sabato», stando a quanto dichiarato da Razza, il che significa che in giornata la cabina di regia dovrebbe decretare il ritorno della Sicilia in bianco, con tutto quello che ne consegue in materia di impiantistica sportiva. In zona gialla, la capienza è limitata al 25% con un tetto posto a 2.500 spettatori. In zona bianca, invece, si passa direttamente al 50%, senza ulteriori soglie. In viale del Fante si attende l’ufficialità per poter valutare il da farsi in vista della sfida di domenica col Foggia.