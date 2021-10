L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su vari temi in prima pagina.

L’addio alla zona gialla in Sicilia era scontato e arriverà domani, con due giorni di anticipo Razza: «Cambio di marcia nelle vaccinazioni». Ma la media nazionale resta lontana.

Molte squadre in cerca di una sede. E il Telimar giocherà senza pubblico perché le tribune dell’Olimpica sono off limits. Intanto consegnati i lavori per le fogne in via Messina Marine: durata 900 giorni.