L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sulla cessione del Palermo Fc con Mirri volato a Londra per incontrare un fondo interessato al club.

Una storia, passando al Palermo, che insieme alla potenzialità future ha convinto il fondo a puntare sul Palermo e a cercare di chiudere la trattativa. «Questa è gente che non viene a Palermo per fare passerella – spiega Mirri – Non ne ha bisogno. E non viene per buttare i soldi, anzi. Da tre mesi lavoriamo insieme ai manager del fondo a una intesa e il traguardo sembra essere finalmente vicino».

Ai tifosi del Palermo non resta che aspettare che la svolta si concretizzi e arrivi nel più breve tempo possibile. Con Mirri che avrebbe esaurito la sua missione iniziale di far rinascere la società e i nuovi proprietari che potrebbero così assicurare un futuro al calcio a Palermo.