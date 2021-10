L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Foggia, prossimo avversario del Palermo.

La seconda miglior difesa casalinga del torneo vuole chiudere di nuovo la porta del «Barbera». Dovrà farlo contro la squadra che tira più di chiunque altro nel girone, per quanto questo non si traduca spesso in gol. È un Palermo che vuole tenere in piedi il proprio bunker, quello che torna tra le mura amiche dopo aver mantenuto inviolata la propria porta in trasferta per la prima volta in stagione.

Adesso è chiamato a ripetersi in casa, contro gli uomini di Zeman che sembrano aver iniziato a trovare i meccanismi giusti: sei gol nelle ultime due partite, tre nell’ultima trasferta dopo aver realizzato una sola rete nei due precedenti incontri disputati lontano dallo «Zaccheria».

Al «Barbera», la squadra di Filippi ha incassato solamente un gol. Quello di Rossetti del Campobasso, nell’ultima partita giocata in viale del Fante. Prima di allora, la porta di Pelagotti era inviolata, almeno in casa. Non senza un po’ di fortuna, concretizzatasi nel palo colpito da Jefferson all’esordio in campionato contro il Latina, ma per il resto i rosanero sono stati bravi a concedere pochissimo agli avversari, abilità che invece è spesso venuta meno in trasferta.