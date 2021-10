L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sugli esterni in casa Palermo.

Spiegare le ali e spiccare il volo: qualcosa che al Palermo non sta affatto riuscendo. In senso figurato, guardando la classifica, ma anche sul piano tattico, dato che gli esterni non si stanno mostrando in grado di fornire palle gol alle punte. Certo, non c’è più il Lucca di turno a raccogliere i cross dalle corsie esterne e il gioco dei rosa si è adattato ai cambi fatti in estate, ma dopo sette partite non è ancora arrivato un assist dalle fasce.

L’unico esterno di ruolo ad aver servito un passaggio decisivo è stato Valente, contro il Campobasso, nell’avviare il contropiede per il 3-1 di Brunori. Non un cross, però, né tantomeno in un’azione partita dalle corsie esterne: semplicemente, su una palla recuperata a centrocampo, il numero 30 ha servito l’attaccante sul filo del fuorigioco, lanciandolo in progressione contro il portiere avversario. Per il resto, in campionato, nessuno degli esterni è riuscito a far segnare i propri compagni.