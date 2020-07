L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” torna a parlare del vecchio Palermo. I Tuttolomondo e Lucchesi – scrive il quotidiano – hanno presentato domanda di insinuazione al passivo, ovvero hanno chiesto alla curatela fallimentare di essere riconosciuti come creditori del club dichiarato fallito lo scorso 18 ottobre. La richiesta maggiore arriva proprio dai Tuttolomondo, tramite la società Struttura Srl, che ha fatto istanza di ammissione ai crediti prededucibili per 341.600 euro. Istanza rigettata dal giudice, così come quella di Lucchesi, che ha tentato di insinuarsi come creditore privilegiato, chiedendo 170.891,51 euro.