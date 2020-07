L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del primo confronto del Palermo con la Lega pro che avverrà quest’oggi in videoconferenza. La data

odierna segna l’ingresso ufficiale del club rosanero tra i professionisti – scrive il quotidiano -. Non solo perché è stata depositata la documentazione

relativa alla concessione dello stadio (affidata dal sindaco Orlando per la prossima stagione con un nulla osta), ma perché in mattinata avverrà un summit virtuale con i vertici della Lega Pro.