L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione allenatore per il Palermo.

Il piano per un tecnico giovane con cui costruire un futuro rischia seriamente di essere accantonato, con la prospettiva di affidarsi a qualche «santone» della categoria, o quantomeno a qualche allenatore con comprovata esperienza – scrive il quotidiano -.

Quello che sarebbe potuto essere Boscaglia, ma il tecnico gelese non scende in Serie C con un solo anno di contratto a disposizione. Stessa cosa per Scienza, che ha già firmato col Monopoli fino al 2022. Fuori due, tutti nel giro di poche ore. Nel calderone c’era anche Caserta, che invece alla Juve Stabia è stato protagonista in negativo di un tracollo alla ripresa della stagione.

Fuori tre, così come va fuori automaticamente il quarto, ovvero Italiano,che con lo Spezia si gioca la promozione in A tramite i play-off e la massima serie.

Le titubanze di Pecchia (e su Pecchia) hanno di fatto chiuso la porta alla quinta opzione sondata in queste settimane, con la sesta e la settima rimaste alla finestra. Uno è Raffaele, l’altro è Grosso.