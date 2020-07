L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa anche il nome di Zauri per la panchina del Palermo.

Il tecnico ex Pescara è legato ad un procuratore in buoni rapporti con la dirigenza rosanero.

Adesso però, la strada che inizia a farsi largo, è quella del cambio di rotta. Se i giovani non convincono, allora si va verso un profilo più scafato. Vivarini ad esempio, il grande sconfitto degli ultimi play-off col Bari, che in settimana incontrerà i pugliesi per decidere il da farsi sul futuro. Se dovesse separarsi dai biancorossi, il Palermo ci farebbe un pensierino.