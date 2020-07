La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’emergenza migranti. In poche ore in Sicilia 24 nuovi contagiati: non succedeva da tre mesi. La maggiore allerta a Catania. Casi anche a Palermo, Messina, Agrigento. Pozzallo, positivi 13 clandestini. Il Palermo intanto, sul fronte sportivo, ha a che fare ancora con il nodo allenatore.