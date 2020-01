L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Trapani. Il ds Nember continua a studiare i prossimi colpi di mercato, che possano fare la differenza in questo girone di ritorno per i granata al penultimo posto con 15 punti in classifica. L’ultimo nome in entrata che gira con insistenza da ieri sera è quello dell’attaccante Moussa Sow, classe 1986, francese naturalizzato senegalese, che in passato ha indossato la maglia del Lille, attualmente svincolato. Nella stagione 2010-11 è stato il capocannoniere del campionato francese. Ieri è stata la giornata di Coulibaly che era arrivato in città domenica pomeriggio. Coulibay approda al Trapani con la formula del trasferimento temporaneo fino a giugno. È già a Trapani da alcuni giorni e si allena con il resto del gruppo, ma è solo da ieri un calciatore granata l’attaccante Dalmonte. Come Coulibaly, anche lui arriva con la formula del trasferimento temporaneo fino a giugno. Intanto proseguono le trattative per il difensore, classe ’96, del Benevento, Gyamfi, mentre dal Sud America si attendono due calciatori: Pizzini e Laba (anche se un sito sudamericano scrive che il giocatore si è già accasato con il Defensa y Justicia, squadra che milita nella Superliga argentina). Si è accasato Nzola, che ha scelto lo Spezia dell’ex tecnico granata Italiano. Dietro la porta c’è poi il Bari che vuole chiudere per Corapi, ma sul giocatore granata ci sarebbero anche il Catanzaro e la Reggina. Anche Golfo ha le valigie pronte verso Parma. Sudi lui occhi puntati da parte del Potenza e dell’Imolese.