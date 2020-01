L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo. Ieri Pergolizzi ha provato a scuotere i suoi, con un colloquio nello spogliatoio per cercare di individuare insieme le cause di questo crollo. Anche la società sta facendo le proprie valutazioni, ma finora l’unico ad essersi esposto pubblicamente dopo il pareggio col San Tommaso è stato il vicepresidente Tony Di Piazza, calmando la tifoseria con un post su Facebook: «Cari tifosi del Palermo scrive l’imprenditore italoamericano – condivido la vostra delusione e amarezza. Stiamo valutando delle soluzioni per permettere alla squadra di esprimersi al meglio, secondo le potenzialità che ha già. Ora più che mai la squadra ha bisogno del vostro continuo supporto, sul quale confido».