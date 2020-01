L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rinnovato momento negativo del Palermo. Ciò che preoccupa è l’immobilismo in fase realizzativa. Ricciardo non ha mai segnato su azione nelle ultime nove partite, sbloccandosi solo su rigore nella sfida vinta a Castrovillari. Nel complessivo, contro il San Tommaso il Palermo ha tirato solo due volte in porta. Una squadra che tira poco e che, di conseguenza, non può che segnare poco. Con otto reti in nove partite, in questo periodo di crisi il Palermo si ritrova con l’ottavo peggiore attacco del Girone I. Il Savoia, di reti, ne ha realizzate il doppio con lo stesso numero di partite giocate, così come l’Acireale. Numeri che fanno male, ma che rappresentano alla perfezione la realtà in cui il Palermo si è ritrovato dopo un inizio fulminante.