L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul rinnovato momento negativo del Palermo. La squadra rosanero non ha ancora superato sul piano mentale la fine della serie positiva di inizio campionato, interrotta da una sconfitta col Savoia che di fatto ha scoperchiato il vaso di Pandora. L’attacco è asfittico e la difesa ha smesso di essere un bunker. La società continua ad avere un atteggiamento attendista, ma i rosa rischiano di bruciare il vantaggio che avevano costruito nei confronti dei campani. Nelle ultime nove giornate i rosa hanno ottenuto solamente 15 punti. Nello steso periodo hanno fatto meglio in cinque, ma soprattutto squadre come Roccella, Marina di Ragusa e Acr Messina hanno ottenuto soltanto tre punti in meno. Un rendimento da salvezza tranquilla o da corsa per i play-off, più che da promozione diretta. Spicca l’assenza di continuità: solo una volta il Palermo è riuscito ad inanellare due successi di fila (contro Fc Messina e Giugliano), mentre le altre vittorie sono state seguite sempre da un pareggio: col Troina in casa dopo il blitz a Castrovillari e sabato scorso col San Tommaso, dopo il 3-1 inflitto al Marsala.