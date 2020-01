L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle giovanili del Palermo. Gli under 15 viaggiano spediti verso la vittoria del girone e l’accesso alle fasi finali per l’assegnazione del titolo regionale. I rosa hanno 9 punti di vantaggio sul Ribolla, che però nel fine settimana ha chiesto il rinvio di alcune gare per la morte di Carmelo Bongiorno, così come il Club Sicilia. Nel Girone A under 15 l’Adelkam conquista la quindicesima vittoria battendo a domicilio il Marsala. In chiave play-off, rotonda vittoria per l’Academy Tedesco che si è imposta 9-0 sul Pallavicino. Nel torneo under 17, tutto come una settimana fa nei due raggruppamenti occidentali. Nel Girone A, vittoria importantissima per l’Accademia Trapani del tecnico Burgarella che riescono a espugnare il difficile e imbattuto, fino a ieri, campo (7 vittorie su 7 partite disputate in casa) del Carini per 3-0 con reti di Vultaggio e doppietta del capitano La Francesca. Tre punti per rimanere saldamente primi in classifica inseguiti dall’Adelkam (si ripete, a parti invertite, il duello degli under 15). Nel Girone B, la Terzo Tempo resta in sella al primo posto grazie al successo in casa della Stella d’Oriente (1-3). Il Palermo,staccato di due lunghezze, non molla l’inseguimento andando a vincere 3-0 sul campo del Canicattì (a segno Giglio, Corona e Miceli).