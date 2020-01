L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Trapani. Domani arrivano i primi due calciatori acquistati: l’attaccante Nicola Dalmonte, classe 1997, in uscita dal Lugano (il cartellino è del Genoa) e il talentuoso difensore del Torino Alessandro Buongiorno, classe 1999. Dalmonte vanta 7 presenze in Serie A con la maglia dei grifoni e del Cesena. Fisico minuto ma con grande resistenza atletica, abile tecnicamente e con una forte personalità, può essere impiegato anche come seconda punta. La sua prima rete in carriera la segnò il 24 aprile del 2016, nella sconfitta del Cesena per 2-1 proprio contro il Trapani, al Provinciale. L’altro acquisto, Buongiorno, giovane centrale, ha vissuto l’ultima stagione in Serie B con la maglia del Carpi allenato proprio da Castori, dimostrandosi una delle poche note positive nella stagione dei biancorossi. Dotato di un sinistro educatissimo, è roccioso e forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e che predilige l’anticipo. Nonostante i 191 cm, è rapido e ha ottime doti tecniche. Continuano invece le trattative invece per il centrocampista Mamadou Coulibaly, classe 1999, attualmente all’Entella, ma di proprietà dell’Udinese. Per il suo approdo a Trapani si sta attendendo l’ok da parte della società ligure. Un mercato in divenire, quello del Trapani. Si lavora anche per definire la trattativa con l’esterno del Bari Tomasz Kupisz, su cui c’è l’attenzione di un paio di club di Serie C. I nomi che al momento circolano con insistenza sono quelli dell’attaccante classe ‘93 Francisco Pizzini dell’Independiente e del centrocampista classe ‘91 Matías Laba, dall’Union La Calera. Sul fronte societario c’è la risposta della proprietà del Trapani a Giorgio Heller, che ieri aveva attaccato, ribadendo di essere lui il presidente. La replica è di Luigi Foffo, presidente del Cda di Alivision Transport srl, che in una nota sottolinea come la sua azienda, «socio unico del Trapani Calcio», stia «realizzando un percorso di rafforzamento e di collegamento con qualificate espressioni della realtà siciliana». Foffo per questo «esprime la propria contrarietà e il proprio disappunto in ordine alle ultime dichiarazioni rilasciate da Heller» sui social e a Radio Cuore, per il loro «contenuto inesatto, inopportuno e lesivo dell’immagine del Trapani Calcio. Tali esternazioni pubbliche, provenienti da colui che dovrebbe essere l’indiscusso e assoluto garante della società nei riguardi dei terzi – conclude la nota – impongono un’attenta riflessione sulla compatibilità del mantenimento dell’attuale ruolo istituzionale, le cui funzioni devono essere svolte con responsabilità ed equilibrio per il bene del Trapani Calcio».