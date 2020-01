L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle trattative per la cessione del Catania. Il Comitato presieduto da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino è pronto a fornire le garanzie al Calcio Catania, in modo da poter iniziare al più presto la trattativa per rilevare il club rossazzurro. Raffaello Follieri, il primo a uscire allo scoperto, da parte sua rilancia con le credenziali per arrivare in tempi brevi alla firma del preliminare di acquisto e a sostenere un investimento da 60 milioni di euro. Ben 18 serviranno solo per il mutuo acceso con il Credito sportivo per la costruzione del Torre del Grifo Village. Se Nino Pulvirenti non dovesse cedere la proprietà è facile pensare solo a una operazione che miri al risparmio, con le cessioni di Lodi, Curiale e Sarno.