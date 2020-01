L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla 19a giornata del girone I di Serie D, che vedrà il Palermo fare visita al San Tommaso. La sfida non si giocherà, come di consueto, di domenica, ma andrà in scena sabato 11 gennaio alle 14:30 (CLICCA QUI). In foto, il programma e la classifica aggiornata del girone.