L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Troina contro l’ACR Messina. Inizia con un pesante scivolone il 2020 dell’Acr Messina, costretto a cedere l’intera posta in palio al Troina, che si impone 2-1 al Franco Scoglio, al termine di una partita giocata con personalità e cinismo. Gli ennesi proseguono la loro scalata, dopo il bel pari esterno di Palermo. Al 27′ Troina in vantaggio: erroraccio in disimpegno di Sampietro, Fernandez Cipolla si infila tra le maglie larghe della difesa di casa e in due tempi batte Avella. Il Messina reagisce, Rossetti è chiuso dal muro della difesa ospite e pari che arriva al 40′, con Crucitti che sfrutta l’assist di Cristiani e la dormita di Indelicato per battere a rete. In mezzo, Camacho spreca ciccando la conclusione a centro area. Il Messina sembra crescere, il portiere ospite stoppa i tentativi di Cristiani e Lavrendi, ma al 25′ il Troina vola 4 contro 1 in contropiede, Masawoud mette in mezzo per Daqoune, tutto solo a tu per tu con Avella, e rasoterra vincente. Manca la reazione ai padroni di casa, il Troina controlla anche in 10 (espulsione di Daqoune per doppia ammonizione) e al 4′ di recupero Calandra risponde ancora presente, respingendo la conclusione di Rossetti.