L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria del Biancavilla contro la Cittanovese. Sul campo i tre punti, i primi del nuovo anno, fuori il Biancavilla ha un nuovo assetto societario. La trattativa con la cordata di imprenditori adraniti, portata avanti dal presidente Ventura, è andata a buon fine ed è arrivata l’ufficialità. Leonardo Salvatore Massimiliano è il nuovo presidente, Agatino Scardina il vice, Placido Ventura e Salvatore Germanò i nuovi consiglieri. L’ex presidente Ventura resta in società con un ruolo depotenziato da presidente onorario. La scelta di fare entrare nuovi soci è stata dettata, ha detto Ventura «dopo aver riscontrato criticità nella gestione sportiva della squadra da parte del ds Alfredo Finocchiaro che hanno incrinato il rapporto con lo stesso e aperto tensioni con la dirigenza. Per non pregiudicare quanto di buono fatto, ho ritenuto doveroso aprire questo nuovo percorso». I tre punti portati a casa con la Cittanovese, i primi della nuova dirigenza, fanno respirare il Biancavilla che si allontana ulteriormente dalla zona play-out e si avvicina sensibilmente a quella play-off. Successo meritato per i ragazzi di Mascara.Il Biancavilla ha sprecato un penalty con Lucarelli, respinto da Latella, e si è trovato sotto… per un rigore realizzato da Tripicchio. Il vantaggio ospite è durato poco perché Aloia, ex del match,ha ristabilitola parità. Nella ripresa il Biancavilla ha spinto e la doppietta di Lucarelli nel giro di due minuti ha tagliato le gambe agli ospiti e chiuso il match.