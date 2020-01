L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul pareggio tra Licata e FC Messina. Finisce senza vincitori né vinti il derby tra Licata e Fc Messina: un punto ciascuno, dunque, nella prima giornata del girone di ritorno. Un derby non bellissimo a vedersi, ma parecchio combattuto, tra due formazioni che, nonostante il risultato a reti inviolate, si sono affrontate a viso aperto. Nella prima frazione di gioco gli ospiti sono stati più intraprendenti, con il bomber Carbonaro che in alcune occasioni ha chiamato all’intervento provvidenziale Ingrassia. Il portiere gialloblù ha salvato il risultato. Nella seconda frazione il Licata, dopo che Campanella ha apportato alcune modifiche, è salito in cattedra e nel finale ha sfiorato il gol con Civilleri. Proprio quest’ultimo, assente dai campi da gioco da quindici mesi e subentrato nella ripresa ad Adeyemo, ha fatto vedere di cosa è capace e ha ricevuto il giusto applauso dal pubblico del Liotta, che non aveva dimenticato il centrocampista.