L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche della situazione del Trapani. Testa all’Ascoli e non potrebbe essere diversamente per il Trapani che da giorni ormai prepara la partita della ripresa del campionato in programma domani pomeriggio al «Provinciale». La squadra granata riparte dal penultimo posto con soli 15 punti in classifica, conseguenza del disastroso girone di andata. Dalla sessione di mercato di gennaio sta venendo fuori un Trapani del tutto diverso, con il ds Luca Nember che sta operando una vera e propria rivoluzione dell’organico persperare in un grande girone di ritorno e nella rimonta. Ne è consapevole il patron Fabio Petroni, intervenuto in occasione della presentazione dei nuovi componenti del cda Pino Pace, nuovo presidente granata al posto di Giorgio Heller, e Massimo Marino. «La nostra unica preoccupazione è quella di mantenere questa categoria –sottolinea Petroni -. Sappiamo che è stata commessa una sottovalutazione della B in luglio ed agosto quando abbiamo composto squadra e staff tecnico, poi abbiamo cercato nei limiti del possibile di recuperare questo gap ed oggi siamo fiduciosi che la squadra che stiamo costruendo è competitiva, però dobbiamo fare un grande girone di ritorno per mettere la B in salvo ». Un girone di ritorno in cui il margine di errore sarà minimo. Castori potrà contare sui tre nuovi innesti: il difensore centrale Buongiorno, l’esterno di attacco Dalmonte ed il centrocampista Coulibaly che già da alcuni giorni si sono uniti al gruppo. Non sarà, invece, disponibile l’ex bomber di Lille e Fenerbahce, il senegalese Sow, che dopo il suo arrivo in città ieri ha sostenuto le visite mediche in attesa di essere tesserato. Dei nuovi arrivati quello che ha più possibilità di scendere sabato in campo è Buongiorno. Contro l’Ascoli, infatti, sconterà un turno di squalifica il difensore centrale Fornasier e proprio Buongiorno sarà in ballottaggio con Pagliarulo e Minelli per prenderne il posto al fianco di Scognamillo e Strandberg nella difesa a 3 cara a Castori.