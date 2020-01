L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle possibili scelte di formazione del tecnico Pergolizzi in vista della sfida del Palermo contro il Roccella. Con la difesa obbligata (Peretti, Lancini e Crivello a 3, con l’eventuale abbassamento di Langella in una linea a 4) e l’unico dubbio in mediana tra Mauri e Martin, le carte a disposizione di Pergolizzi per dare un volto nuovo al Palermo non sono molte. Il tecnico, però, le sta provando tutte per ridare linfa ad una squadra che deve tirarsi fuori dalle difficoltà dell’ultimo periodo. Anche dando spazio ai giovanissimi, come nel caso di Silipo, che si è già presentato al «Barbera» con un gol straordinario all’esordio contro il Marsala. Dargli una chance dal primo minuto è una tentazione a cui l’allenatore sta seriamente pensando.