L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla delle possibili soluzioni per il Palermo in vista della sfida contro il Roccella. Al termine dell’amichevole di ieri Ricciardo ha lasciato ieri il campo affaticato e oggi verranno valutate le sue condizioni. Al suo posto è entrato Felici, che nella ripresa è stato nuovamente il protagonista degli esperimenti di Pergolizzi. Il romano ha giocato da esterno di centrocampo, sempre nel 3-4-3, salvo poi adattarsi addirittura a mezzala col passaggio al 4-3-2-1 nelle ultime battute del test. Non è andato a segno, ma i rosa hanno dilagato nella seconda frazione con le doppiette di Ficarrotta, Sforzini e Rizzo Pinna, più i gol di Martin e Kraja. Sulla fascia, però, potrebbe non essere Felici il«prescelto». Il Palermo – scrive il quotidiano – si trova in evidente stato di emergenza nelle corsie laterali e sarà così per almeno altre due partite, oltre a quella di domenica. Anche per questo si portano avanti diverse prove, in modo da avere più alternative nelle prossime sfide. L’unico certo di un posto sulla fascia, ad oggi, è Martinelli. Anche per lui, un ruolo praticamente inedito, da coprire in caso di vuoto totale come quello che il Palermo si ritrova adesso. A destra, nella formazione del primo tempo, è stato invece schierato Langella, che a partita in corso ha anche fatto il terzino per qualche minuto (contro la Palmese). Pure per lui è scontata una maglia da titolare, dopo le due buone prestazioni con Marsala e San Tommaso, ma dovrà sacrificarsi in un ruolo diverso.