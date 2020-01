L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche delle possibili scelte di formazione del tecnico del Palermo Pergolizzi in vista della sfida contro il Roccella. Dalla necessità di cambiare viene fuori il coraggio e l’allenatore rosanero, nel momento più critico della sua gestione, non intende fare sconti. Il Palermo ha gli uomini contati e le ultime prestazioni non sono state positive, ma il messaggio fatto passare alla squadra è chiaro: nessuno ha il posto fisso. Anche per questo, il tecnico ha delle«tentazioni»che in altri tempi, forse, sarebbero state azzardate. Come la difesa a 3, provata più volte in passato e mai utilizzata dal primo minuto. L’ha riproposta ieri, nel test con gli allievi del Terzo Tempo (battuti 13-0 a Boccadifalco) e ormai non sembrano esserci più dubbi. Senza i terzini titolari, Doda e Vaccaro, il Palermo affronterà il Roccella con la linea a 3. Ma non è solo il reparto arretrato ad aprirsi alle novità, perché Pergolizzi è costretto a sperimentare sulle fasce e sta ragionando su una sorpresa in attacco. Lì dove Felici non aveva concorrenza, ora c’è Silipo e potrebbe essere scoccata la sua ora. Pergolizzi stavolta ha varato un altro modulo, il 3-4-3, per non perdere il tridente a cui finora si è sempre affidato. Il 2001 schierato insieme a Ricciardo e Floriano, però, è l’ultimo arrivato dalla Primavera della Roma. Nel primo tempo del test a porte chiuse di ieri è stato provato questo attacco e Silipo, da esterno destro, è andato a nozze. Due reti,due assist, un paloe continue giocate, ma soprattutto u n’intesa che va perfezionandosi con i compagni di reparto. Uno dei due assist l’ha servito a Floriano (l’altro ad Ambro), mentre i suoi due gol arrivano entrambi su imbeccata di Ricciardo, che non ha trovato la via della rete in amichevole, ma è parso molto attivo sul fronte offensivo nella mezz’ora di partitella che lo ha visto protagonista.