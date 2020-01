L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del prossimo match del Palermo contro il Roccella. La miglior difesa del girone contro la miglior difesa del 2020. Palermo e Roccella, due «bunker» a confronto – scrive il quotidiano-, anche se quello rosanero nelle ultime due uscite è sembrato essere tutt’altro che inviolabile. Eppure la squadra di Pergolizzi può ancora vantare la miglior retroguardia del Girone I, mentre i prossimi avversari hanno subito zero reti da quando è iniziato il nuovo anno. Tutto merito dei due successi consecutivi per 2-0, ottenuti contro Corigliano e Biancavilla. Non abbastanza per tirarsi fuori dalla zona calda (i calabresi sono al momento quindicesimi, in piena zona play-out), ma utili per dare un segnale a tutte le concorrenti. Anche perché, lì dietro, il Roccella ha dimostrato grande solidità ben prima di iniziare il girone di ritorno. Gli ionici hanno infatti la terza miglior difesa del torneo, con sedici reti incassate in diciannove partite. Numeri che hanno ben poco a che vedere con la lotta salvezza, specialmente se si considera che le uniche due squadre in grado di far meglio sono per l’appunto il Palermo (12 gol al passivo) e il Savoia (13 reti subite). Dall’altro lato, i numeri dei rosanero tra le mura amiche sono tutt’altro che lodevoli, in termini di gol concessi. Il 2020 ha confermato una «tradizione» che va avanti da inizio anno, ovvero quella della porta aperta. Solo in tre gare (contro Corigliano, Acr Messina e Troina) il Palermo ha mantenuto a secco gli ospiti al «Barbera». Nelle restanti partite interne, invece, ha subito dieci gol: la quinta peggior retroguardia casalinga del Girone I. Un paradosso, per quella che è la miglior difesa del torneo, ma che ha saputo dare il meglio di sé soltanto in trasferta.