L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche delle condizioni di Santana. Il suo rientro è ancora lontano, ma il recupero di Santana procede a piccoli passi. L’argentino, fermo per la rottura del tendine d’Achille rimediata nella sfida casalinga con l’Acireale, si è sottoposto ieri ad una visita di controllo all’ospedale Villa Sofia. Il decorso post operatorio procede regolarmente e il calciatore ha potuto rimuovere il tutore ortopedico, iniziando sin da subito ad intensificare la rieducazione. Rimane complicata l’ipotesi di rivederlo in campo con la maglia del Palermo per questa stagione, ma il pieno recupero del capitano procede senza intoppi. Ovviamente, Santana non ha preso parte alla seduta di ieri pomeriggio al «Tenente Onorato» di Boccadifalco, così come gli altri infortunati Corsino (rottura del crociato), Doda (lesione del collaterale mediale) e Mendola (problemi muscolari). Fuori anche Lucera, alle prese con la febbre. Il suo recupero in vista della partita di domenica con il Roccella – conclude il quotidiano – appare improbabile.