L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” tratta il tema relativo al progetto del centro sportivo del Palermo. Nelle prossime due settimane – si legge- si terranno infatti dei sopralluoghi in due aree distinte nei pressi dell’ippodromo, alle spalle del«Barbera». I terreni, seppur separati, coprirebbero insieme una superficie maggiore rispetto a quella dell’ex campo rom,dove la società avrebbe voluto concretizzare il proprio progetto con tre campi da calcio, un campo da calcio a sette, palestra e spogliatoi. Se l’ipotesi che porta

all’ippodromo non dovesse concludersi con un accordo definitivo, il Palermo potrebbe dover cercare fuori città un’area per il proprio centro sportivo. Intanto,in attesa che venga dato il via libera al progetto, la squadra di Pergolizzi continua ad allenarsi al «Tenente Onorato» di Boccadifalco, pur non avendo ancora siglato una convenzione con l’Ente militare per la gestione dell’impianto. La società attende che l’Esercito presenti una bozza di contratto per poter mettere nero su bianco l’intesa e ufficializzare la concessione del campo, che al momento viene comunque utilizzato dai rosa in via del tutto informale.