L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ottava giornata del girone C di Serie C, le cui partite andranno in scena oggi.

Nell’anticipo di ieri, il Teramo si è imposto 1-2 sulla Paganese. Il successo consente agli abruzzese di volare in testa alla classifica.





In foto il programma e la classifica aggiornata: