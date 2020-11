L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla probabile formazione con cui il Palermo scenderà in campo a Catanzaro.

La seduta pomeridiana di ieri si è svolta con i dieci calciatori della “bolla” dei negativi: Pelagotti, Almici, Crivello, Odjer, Broh, Palazzi, Kanoute, Rauti, Valente e Saraniti, tutti ben identificabili anche dal video che il Palermo ha pubblicato sulla propria pagina di Instagram durante l’allenamento.





Per l’attacco gli uomini sono contati, con Kanoute, Rauti e Valente alle spalle di Saraniti. A centrocampo c’è abbondanza, con Odjer e uno tra Palazzi e Broh destinati a giocare al suo fianco. Adesso si spera di recuperare qualcuno in difesa, da verificare l’impiego in partita. La possibilità di adattare a centrale uno tra Broh e Palazzi non va scartata. Dubbi di formazione potrebbero non essercene.