L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle nuove misure restrittive anti-Covid 19.

Per il momento non si parla di un lockdown generalizzato, ma di chiudere per due o tre settimane le aree dove i contagi corrono di più. Si ipotizzano nuove limitazioni ai negozi, un freno agli spostamenti fra le regioni e un intervento sulla scuola. Infatti, si pensa di garantire lezioni in classe fino alla seconda media, con didattica a distanza dalla terza media in su.





L’obiettivo è istituire nuove zone rosse o prevedere chiusure “mirate”.