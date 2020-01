L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul grande impatto di Floriano nel Palermo. Pergolizzi neanche avrebbe voluto sostituirlo nonostante l’evidente stanchezza. Troppo importante il suo apporto, specialmente in una fase della partita in cui il Palermo poteva osare di più in contropiede. Non a caso il tecnico l’ha anche elogiato per una ripartenza in cui poteva concretizzarsi il possibile raddoppio. I tre punti sono arrivati grazie alla sua freddezza su calcio di rigore, chissà che non diventi il rigorista principale. Floriano sembra essersi già preso il Palermo.