L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle condizioni di Ricciardo per il quale sono attesi oggi gli esiti degli esami strumentali. In vista del Marina di Ragusa, bisognerà capire se l’attaccante sarà o meno della partita. Restando sul fronte offensivo, Sforzini non ha dato l’impressione di avere i novanta minuti nelle gambe.