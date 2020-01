L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Trapani. La squadra ha trovato una propria identità, vincendo tra le mura amiche contro l’Ascoli. Adesso non si può aspettare nessuno, nemmeno quei giocatori con un pedigree internazionale. Ed è così che diventa un giallo l’arrivo di Moussa Sow e Shay Ben David, giocatori individuati per rinforzare il Trapani, ma che non sono ancora pronti per entrare nelle rotazioni di Castori. Entrambi sono a Trapani da giorni, ma hanno bisogno di tempo per tornare in condizione. La società ci sta pensando ed è probabile che Sow e Ben David non diventeranno mai due giocatori granata. E intanto arriva l’ultimo colpo di scena, il ds Luca Nember si è dimesso per divergenze interne che non riguarderebbero i suoi rapporti con Castori. Gli è stato proposto un contratto al minimo federale, pare mille euro, rifiutato dal diretto interessato. Incomprensioni tra società e direttore sportivo che porteranno alla separazione ancor prima di firmare il contratto. Dopo Raffaele Rubino, Lorenzo Petroni, Francesco Baldini e Giorgio Heller, è la quinta pedina che finisce fuori dal progetto Trapani.