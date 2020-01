L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calcio giovanile Under 15 e 17. Gli under 17 del Camaro non si fermano più e già alla terza di ritorno si mettono in tasca la vittoria del girone. I neroverdi si sono imposti sulla Free Time per 3-0. Anche nel Girone A c’è una capolista che allunga il vantaggio. L’Accademia Trapani battendo 3-0 l’Aurora Mazara, approfitta del turno di riposo dell’Adelkam portandosi a +6. Nella corsa ai play-off, successi preziosi per la Tieffe e per la Renzo Lo Piccolo che soffre ma alla fine la spunta in rimonta con Il Calcetto. Nel Girone B, invece, passo falso per la capolista Terzo Tempo che non va oltre l’1-1 con la Fortitudo Bagheria. La formazione palermitana tocca quota 39 punti e mantiene il primo posto solitario, visto che anche il Calcio Sicilia,secondo a -2, ha trovato solo un pari con il Ribolla. Una gara carica di emozione sabato al «Pisani»: le due squadre sono scese in campo con una maglia in ricordo di Carmelo Bongiorno, dirigente di società giovanili scomparso sabato scorso e che aveva diretto in carriera entrambe le scuole calcio palermitane. In chiave play-off, il Villabate si aggiudica lo scontro diretto con il Buon Pastore vincendo per 2-1. Girone Ball’insegna del Palermo del tecnico Compagno, che ottiene la quindicesima vittoria stagionale e vola a +10 sul Ribolla che fa 1-1 in casa del Favara. Il Ribolla vede ora in pericolo il secondo posto, insidiato da Il Calcetto che superando 1-3 la Stella d’Oriente con i gol di Balistreri, Antoci e Cotugno, si porta a una lunghezza di distanza.