L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Marsala, reduce dalla sconfitta contro il Giugliano. Domenica dovrà affrontare con il sangue agli occhi al «Nino Lombardo Angotta» la vicecapolista Savoia. Per gli azzurri di Nicola Terranova, in definitiva, la solita storia. L’ennesima sconfitta di una stagione che, a dispetto delle numerose operazioni di mercato registratesi nel corso della finestra invernale di mercato (con gli arrivi dei vari Candiano, Lo Cascio, Celesia, Inzoudine, Federico e Scoppetta) va mettendosi sempre più male, anche se a dire il vero le altre pericolanti fanno quasi a gara per far rimanere a galla l’undici lilibetano: «Quella di Giugliano – ammette il tecnico Terranova al rientro in città – era una partita difficilissima e ci è andata male, colpiti come siamo stati a freddo da Orefice per non dire della seconda rete dei campani subita appena al 20′ ad opera di Di Girolamo. Insomma, due episodi che hanno segnato la gara, anche se non ci siamo per nulla arresi, accorciando le distanze con Fabio Padulano e andando vicini nel finale alla rete del possibile due a due quando comunque anche il Giugliano, rispondendo ai nostri attacchi, è tornato a farsi minaccioso. colpendo pure una traversa. Il pareggio – conclude l’allenatore – sarebbe stato ossigeno per la nostra classifica che, invece, non siamo riusciti a muovere, anche se non va dimenticato che di fronte avevamo la quarta forza del torneo».