Nuovo terremoto in casa Trapani. Secondo quanto riportato da “Telesudweb.it”, il direttore sportivo Nember sarebbe pronto a lasciare il club. La società aveva richiesto di ingaggiare solo calciatori che possano dare un contributo immediato alla squadra, in linea con il pensiero del tecnico Castori: Moussa Sow e Ben Shay David non sono nelle condizioni di farlo. Un discorso non gradito da Nember e che l’avrebbe spinto a dare un ultimatum alla società.