La vittoria di misura del Palermo sul Roccella e il contemporaneo pareggio interno del Savoia contro il Marina di Ragusa hanno aizzato ulteriormente gli animi nella lotta al vertice. Il sito “Solosavoia.it”, che segue con continuità le vicende degli oplontini, ha provato ad analizzare il momento, mettendo in prima linea i torti subiti dal Savoia e i conseguenti “favori” di cui ha usufruito il Palermo. Ecco quanto riportato: “Il girone ‘I’ del campionato di serie D 2019/20 sta seriamente rischiando di perdere di credibilità, trasformandosi in una sorta di farsa con un finale già scritto e, purtroppo, non deciso sul campo. Le indicazioni in tal senso sembrano essere univoche e portare tutte ad un unico obiettivo: il Palermo promosso in serie C, con buona pace del Savoia destinato a fare da vittima sacrificale. Non si tratta di vittimismo, sia ben chiaro, ma dell’analisi oggettiva di una stagione che nelle ultime domeniche sta registrando un acuirsi di situazioni ‘strane’ che fanno pensare a male. A salire in cattedra sono le terne arbitrali. In D non c’è il VAR quindi le decisioni prese al momento non sono suscettibili di modifica e queste, guarda caso, sono a tutto favore dell’attuale capolista e contro chi sta inseguendo. Come uno strano caso del destino, al quale non crediamo ovviamente, nel momento in cui il Savoia si è avvicinato pericolosamente al Palermo con i rosanero che da +13 si sono ritrovati gli avversari a +3, qualcosa è cambiato. Il pareggio del Palermo a San Tommaso, sulla carta, avrebbe consentito ai bianchi, il giorno dopo, di portarsi a -1. E questo stava accadendo fino al minuto 95 del match al ‘Mimmo Rende’. Poi l’arbitro si è letteralmente inventato un calcio di rigore a favore dei calabresi, non ascoltando neanche il suo assistente di linea, consentendo al Castrovillari di pareggiare e conseguenzialmente al Palermo di conservare il +3 sui diretti avversari. Ma probabilmente il disegno non era ancora completo, così nell’ultima di campionato mentre il Palermo batteva il Roccella grazie ad un calcio di rigore ‘generosissimo’ ed a un gol annullato agli ospiti assolutamente regolare, il Savoia si vedeva negato un netto penalty nel primo tempo per un evidente fallo di mani. Certo i bianchi hanno sbagliato almeno 5 gol davanti alla porta ma le partite di calcio sono fatte anche di episodi ed un calcio di rigore se c’è va decretato senza se e senza ma”.