La vittoria di misura del Palermo sul Roccella e il contemporaneo pareggio interno del Savoia contro il Marina di Ragusa hanno aizzato ulteriormente gli animi nella lotta al vertice. Il sito “Solosavoia.it”, che segue con continuità le vicende degli oplontini, ha provato ad analizzare il momento, mettendo in prima linea i torti subiti dal Savoia e i conseguenti “favori” di cui ha usufruito il Palermo. Ecco quanto riportato: “Il problema è quindi non solo costituito dai torti subiti dal Savoia ma anche degli ‘immancabili’ favori che riceve il Palermo. Prendiamo ad esempio proprio i calci di rigore. Il Savoia ne ha ottenuti 4, sbagliandone 2, contro ha subito due tiri dagli undici metri, entrambi determinanti contro Marina di Ragusa (2 a 2) e Castrovillari (1-1). Il Palermo, dal canto suo, ha usufruito di ben 7 calci di rigore, di cui 2 falliti, entrambi nella stessa partita (Palermo-Troina 0 a 0), contro due a sfavore, tra cui uno sbagliato e determinante (contro il Roccella). Se a questo aggiungiamo che il gol partita di Marsala (0 a 1) alla prima di campionato con due palloni in campo, era indubbiamente da annullare, a dubitare non si fa peccato. La storia di questo campionato ha visto il Savoia ‘sfavorito’ sin dall’inizio. All’esordio con il San Tommaso, ai padroni di casa fu convalidato il gol di Colarusso in fuorigioco (1 a 1). In Savoia-Castrovillari (3 a 2) il rigore di Cerone supera la linea di porta ma il guardalinee non ‘vede’, nella stessa gara annullato un gol regolare a Tascone fermato per off side. In Cittanovese-Savoia (2 a 1), unica sconfitta stagionale, è il festival degli ‘orrori’ arbitrali. Annullato un gol regolare a Diakite, non fischiati due calci di rigore su Poziello e Giunta, espulsi ingiustamente Guastamacchia e Oyewale. Alla nona in Corigliano-Savoia (0 a 0) negato un penalty ai bianchi per un netto fallo su capitan Poziello. In Savoia-Giugliano del 24 novembre non concesso un rigore per un netto fallo di mani in area dell’ex Caso Naturale. Degli ‘orrori’ nelle ultime due gare con Castrovillari e Marina di Ragusa già ne abbiamo riferito prima”.