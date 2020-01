L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida contro il Marina di Ragusa. Peretti, Lancini e Crivello formano la linea difensiva, con Langella e Martinelli sulle fasce. Tutti e cinque, ieri, sono stati schierati nella formazione che prevedeva il falso nove, con Ambro e Mauri in mediana. Kraja e Martin, invece, hanno preso posto nell’altro schieramento, apparentemente più sperimentale con in campo i vari Ferrante, Maronge Bechini,oltre allo squalificato Vaccaro. Ha preso parte al test, seppur per qualche minuto, anche Lucera. Ancora fuori Mendola, mentre prosegue il programma di recupero per Doda, Santana, Ricciardo e Corsino.