L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza le possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida contro il Marina di Ragusa. Si avvicina l’ipotesi di Ficarrotta falso nueve. Ieri, l’allenatore ha schierato un 3-4-3 con Floriano, Ficarrotta e Silipo e dall’altra parte un 4-4-2 camaleontico in cui spiccava la presenza di Felici. Con molta probabilità, Ricciardo sarà sostituito proprio da Ficarrotta, Sforzini pronto a partire dalla panchina. Silipo contende la maglia da titolare a Felici. Quasi certamente il tecnico non dovrebbe schierarli insieme dal primo minuto, stando a quanto ammesso dallo stesso Pergolizzi sull’utilizzo di entrambi i 2001.