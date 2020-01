L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’attesa che si respira a Marina di Ragusa per il match col Palermo. Quando iniziava l’era dorata del Palermo, per il Marina di Ragusa iniziava una storia che ha raggiunto quest’anno la vetta più alta. La Serie D è un traguardo mai raggiunto prima, per di più nella stagione che ha visto ai nastri di partenza anche i rosanero. Gli stessi cartelloni pubblicitari affissi in città non lasciano altre interpretazioni: «Appuntamento con la storia», così la società stessa ha definito il match col Palermo e la squadra ne è più che consapevole, considerando anche la piccola colonia di palermitani presente in organico. Tre giocatori (Giuliano, Calivà e Mancuso, i primi due provenienti dal vivaio rosanero) più il tecnico Utro, che da ragazzino andava all’allora «Favorita» per seguire il Palermo e che ha già superato l’emozione di rientrare nello stadio della sua città da avversario: «Dobbiamo sempre ricordare la nostra dimensione. Non bisogna sbagliare l’atteggiamento, solo giocando con grande umiltà possiamo mettere in difficoltà anche il Palermo».