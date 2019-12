L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo. C’è divergenza sui nomi per il sostituto di Santana. I profili sono Floriano del Bari e Piccolo della Cremonese: il primo è un esterno d’attacco che può giocare da seconda punta e piace al tecnico, il secondo è più un trequartista adattabile ad un ruolo di punta esterna ed è seguito con attenzione dalla dirigenza. Non va dimenticata, però, la questione relativa allo svincolo e ai 30 giorni previsti dal regolamento federale per poter essere tesserato da un club dilettantistico. Piccolo, avendo giocato ieri in Cremonese-Juve Stabia non potrebbe scendere in campo prima della trasferta di Marina di Ragusa, mentre Floriano, non giocando dall’8 dicembre, salterebbe solo la prima del girone di ritorno.