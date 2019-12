L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul calciomercato del Palermo, che si muove attorno ad una pedina da inserire in attacco. Tuttavia, le necessità dello staff tecnico sembrerebbero convergere anche su altri ruoli. Da un lato le caratteristiche tecniche di una squadra creata in fretta quest’estate, dall’altro la certezza di un organico numericamente completo. Alcuni degli elementi presenti in organico non solo non hanno mai avuto una presenza dal primo minuto, ma non hanno nemmeno messo piede in campo in tutto il girone d’andata, a riprova di come Pergolizzi non li reputi all’altezza del progetto. Si tratta di under che non danno le garanzie richieste dal tecnico, motivo per cui la società è pronta a muoversi.