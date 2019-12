L’edizione odierna del “Giornale di Siiclia” si sofferma sulla ripresa degli allenamenti del Palermo. La squadra rosanero torna a faticare sul campo di Boccadifalco. I calciatori si ritroveranno per una specie di preparazione aggiuntiva in vista del girone di ritorno, per poi proseguire con i consueti allenamenti giornalieri nella settimana che porterà alla sfida interna col Marsala. Il Palermo avrà la possibilità di allenarsi a “Boccadifalco” fino al 10 gennaio, almeno fin quando non verrà raggiunto un accordo definitivo sulla concessione dell’impianto militare fino alla fine del campionato.